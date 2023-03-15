إيران تنشىء مصانع الورق في فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد مهدي إسماعيلي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إلى إنجازات زيارته الأخيرة إلى فنزويلا، قائلاً: "الحضور في المعرض الثقافي والفني المشترك بين إيران وفنزويلا، وإزاحة الستار عن تقريظ قائد الثورة الاسلامية على الترجمة الإسبانية لكتاب "زنزانة رقم14" كان من بين أهداف هذه الزيارة الرئيسية".

و أوضح وزير الثقافة الايراني: "تم من خلال هذه الزيارة أيضا الإعداد لتوقيع مذكرتين ثقافيتين وإعلاميتين مع الفنزويليين".

وأضاف: "من أهم بنود هذه المذكرات هو انشاء مصانع الورق في فنزويلا بشكل مشترك، واقامة أسابيع ثقافية، وإنشاء مجموعة عمل تربوية مشتركة لمكافحة الإرهاب الإعلامي".

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