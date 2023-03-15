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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٤:٤٦ م

إيران تنشىء مصانع الورق في فنزويلا

إيران تنشىء مصانع الورق في فنزويلا

اعلن وزير الثقافة الايرانية، محمد مهدي اسماعيلي، ان انشاء المشترك لمصانع الورق في فنزويلا، وإقامة أسابيع ثقافية، وإنشاء مجموعة عمل تربوية مشتركة لمكافحة الإرهاب الإعلامي، من بين بنود المذكرات الثقافية الموقعة مع فنزويلا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد مهدي إسماعيلي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إلى إنجازات زيارته الأخيرة إلى فنزويلا، قائلاً: "الحضور في المعرض الثقافي والفني المشترك بين إيران وفنزويلا، وإزاحة الستار عن تقريظ قائد الثورة الاسلامية على الترجمة الإسبانية لكتاب "زنزانة رقم14" كان من بين أهداف هذه الزيارة الرئيسية".

و أوضح وزير الثقافة الايراني: "تم من خلال هذه الزيارة أيضا الإعداد لتوقيع مذكرتين ثقافيتين وإعلاميتين مع الفنزويليين".

وأضاف: "من أهم بنود هذه المذكرات هو انشاء مصانع الورق في فنزويلا بشكل مشترك، واقامة أسابيع ثقافية، وإنشاء مجموعة عمل تربوية مشتركة لمكافحة الإرهاب الإعلامي".

/انتهى/

رمز الخبر 1931572

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