أمير عبد اللهيان ورئيس فنزويلا يؤكدان على تعزيز ومراقبة المشاريع بين البلدين والإسراع في تنفيذها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الدكتور أمير عبد اللهيان بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة وبحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين.

وفي إشارة إلى زيارة نيكولاس مادورو إلى طهران وتوقيع وثيقة التعاون الشامل كنقطة تحول في العلاقات الثنائية، اعتبر وزير خارجية بلادنا أنه من المهم تنفيذ التفاهمات بين البلدين بسرعة في اتجاه تعزيز التعاون.

وأكد نيكولاس مادورو، في معرض إشارته إلى تجارب البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، على ضرورة تعزيز التعاون وتوطيده.

وأثناء استعراض عملية التعاون، أكد الطرفان على تعزيز ومراقبة المشاريع والإسراع في تنفيذها، وكذلك توخي الحذر في الدفاع عن مصالحهما الوطنية ضد الضغوط الخارجية.

كما رحب الطرفان بزيادة الاتصالات وتبادل وجهات النظر بين مسؤولي البلدين.

وفي هذا الاجتماع حضر، كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في فنزويلا، بما في ذلك السيدة ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس التنفيذي والسيدة جيمينيز، نائبة رئيس العلوم والتكنولوجيا، ويلمر كاست وزير الزراعة، رامون فيلاسكيز، وزير النقل ورئيس اللجنة المشتركة وبعض المسؤولين الآخرين .

وفي نهاية الاجتماع، ابلغ نيكولاس مادورو تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس بلادنا.

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