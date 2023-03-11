قائد الثورة الاسلامية يوجه رسالة إلى الشعوب الناطقة بالإسبانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم الكشف عن النسخة الإسبانية من مذكرات قائد الثورة الإسلامية تحت عنوان "زنزانة رقم 14" في حفل أقيم في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، بالاضافة إلى اقامة معرض ثقافة الصداقة الإيرانية الفنزويلية، بجهود النشطاء الثقافيين الفنزويلي والناطقين باللغة الاسبانية، بحضور شخصيات ثقافية إيرانية وفنزويلية.

وجاء في نص رسالة قائد الثورة الإسلامية كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا تمكنت من التواصل معكم الناطقين باللغة الإسبانية من خلال هذا الكتاب، فسأكون سعيدًا جدًا. هذا جزء قصير من قصتي؛ إنه لأمر جيد أن نتعرف ونتعاون نحن وانتم وجميع الدول الساعية إلى العدالة بعضنا مع البعض أكثر. أسأل الله لكم بالسعادة.

السيد علي الخامنئي

يذكر ان كتاب "زنزانة رقم 14" يروي مذكرات وسيرة آية الله السيد على الخامنئي أثناء النضال ضد النظام الشاه البائد وقبل انتصار الثورة الإسلامية. و ان هذا الكتاب هو الترجمة الإسبانية لكتاب "ان مع الصبر نصرا" الذي سبق نشره باللغة العربية، وتم نشر نسخته الفارسية تحت عنوان "خون دلي كه نعل شد".

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