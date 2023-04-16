وزارة النفط الإيرانية تعلن عن توقيع اتفاقيات نفطية جديدة مع فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن وزارة النفط، وقع وزير النفط الإيراني جواد أوجي خلال زيارته لكراكاس بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا في قطاعي المنبع والمصب لصناعة النفط، بحضور النائب الأول لرئيس فنزويلا، على العديد من الوثائق والمذكرات مع نظيره الفنزويلي بيدرو تيليشيا.

وإن تطوير حقول النفط والغاز وإعادة إعمار وتجديد مصافي النفط الفنزويلية بهدف تعظيم قدرة هذه المجمعات هي من بين القضايا المذكورة في المذكرات الموقعة بين أوجي وبيدرو تيليشيا.

وتم إبرام اتفاقيات حول إعادة بناء وتحديث المجمعات البتروكيماوية الفنزويلية مع الخدمات الفنية والهندسية والمعدات الإيرانية، وإعادة بناء وتحديث رصيف التحميل، ومحطة النفط، وتجارة وتصدير النفط ومكثفات الغاز والمنتجات البترولية.

وأبرمت إيران وفنزويلا بالفعل اتفاقيات في مجال النفط والطاقة منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، وقد تم توقيع جزء مهم من هذه الاتفاقيات التشغيلية والوثائق الجديدة لتطوير وتعزيز التعاون الفعال بين البلدين.

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