الأمين العام للجامعة العربية: اتفاق إيران والسعودية لاستئناف العلاقات إيجابي جدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاىتي بعد ظهر يوم الثلاثاء، أن القمة السعودية - الإيرانية - الصينية إيجابية جداً لكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد.

واستقبل ميقاتي أبو الغيط في السرايا الحكومية. وشدد أبو الغيط في خلال الاجتماع على "أن القمة السعودية-الصينية-الإيرانية إيجابية جداً، وأن مفاعيلها الأولية هي إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين السعودية وإيران، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد".

هذا وقد رحبت العديد من الدول العربية بالاتفاق الذي تم بين ايران والسعودية في الصين واعتبرتها ايجابية وستنعكس ايجابا ايضا على باقي قضايا المنطقة.

المصدر: الميادين

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