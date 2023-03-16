وزير الصناعة الافغاني يؤكد على اهمية الاستثمار في منظمة تشابهار الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "عزيزي"، اقترح في لقائه عددا من كبار المسؤولين بمحافظة سيستان وبلوجستان بمن فيهم المدير التنفيذي لمنطقة تشابهار الحرة، الى جانب رجال الاعمال الافغان المقيمين في تشابهار، اقترح على المستثمرين والتجار الافغانيين لتعزيز حضورهم في هذه المنطقة الستراتيجية.

واضاف الوزير في حكومة طالبان، ان الطاقات المتاحة لدى منطقة تشابهار الحرة، تتيح ظروفا مميزة ليس فقط لرجال الاعمال الايرانيين وانما لنظرئم في دول الجوار ايضا.

واشار عزيزي الى الاتفاقات الموقعة سابقا بين ايران افغانستان، داعيا الى اعادة النظر في بعض المواد المدرجة ضمن هذه المستندات، وابرام توافقات جديدة بين الجانبين.

ومضى الى القول، انه "رغم وجود منافسين اقليميين مثل قطر وعمان، لكن تشابهار تبقى المنطقة المطلوبة لدى التجار الاجانب، نظرا للمقومات الستراتيجية المتوفرة فيها1".

واقترح وزير الصناعة الافغاني بالوكالة، ان يتم ادراج منطقة تشابهار ضمن المفاوضات الجارية بين افغانستان والصين لاحياء طريق الحرير؛ مؤكدا بان ذلك سيؤدي الى تسريع وتيرة اعادة تشغيل هذا الممر التجاري.

الى ذلك، اكد محافظ سيستان وبلوجستان "محمد كرمي" على ضرورة تنفيذ التوافقات ومستندات التعاون الموقع بين ايران وافغانستان.

وقال "كرمي" في هذا اللقاء : نحن نتطلع بان يتم في ظل التآلف والتنسيق الثنائي، تطوير الوضع الاقتصادي لدى البلدين.

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