  1. السياسة
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٢٢:٠٩

ظريف يغادر جابهار متوجهاً الى باكستان

ظريف يغادر جابهار متوجهاً الى باكستان

غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ميناء جابهار بعد زيارة استغرقت عدة ساعات متوجها الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد للقاء عدد من المسؤولين الباكستانيين

و قال ظريف ان جابهار هي نقطة التقاء دول المنطقة بما فیه باكستان وافغانستان والصین وایران وبامكانها ان تلعب دورا مهما في تطویر المناطق المجاورة.

وقال ظريف خلال جلسة بمیناء جابهار الیوم الخمیس لبحث الاستراتیجیات الاقلیمیة لهذه المنطقة : ان جابهار هي الطریق الوحید الآمن لتنمیة افغانستان ویمكن عن طریقه تصدیر سلع هذا البلد الى العالم.
واضاف وزیر الخارجیة ان ایران كانت في خدمة الافغانيين على مدى اربعین عاما وقد تلقى هؤلاء الضیوف الخدمات كالایرانیین ونحن مسرورون بتقدیم هذه الخدمات لهم كجیران.
وتابع ظریف قائلا ان مینائي جابهار الایراني وغوادر الباكستاني لیسا مینائین متنافسین بل یكمل احدهما الاخر.
واعتبرظریف ان میناء جابهار له دور كبیر في مستقبل البلاد وبامكان یلعب دورا مهما في ترانزیت البضائع المختلفة ، كم تطرق الى دور هذا المیناء اثناء سنوات الحرب المفروضة داعیا الى الاهتمام بالبنى التحتیة له.
واكد ظریف اهمیة تنمیة العلاقات بین ایران وباكستان وافغانستان مضیفا ان ایران تسعى دائما لتنمیة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة مع هذه الدول.

رمز الخبر 1894883

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