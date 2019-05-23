ظريف: جابهار من أولويات السياسة الخارجية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل ظهر اليوم الخميس إلى ميناء جابهار، موضحاً في تصريح صحفي: "قبل توجهي الى باكستان، سنحت لي الفرصة لتفقد الفرص و القدرات التجارية والاقتصادية لمنطقة جابهار" ، مؤكداً إن تطوير ميناء جابهار ومناطق شرق البلاد، يمثلان أولويات وزارة الخارجية والسياسة الخارجية لإيران.

وأضاف ظريف إن تطوير الجزء الشرقي من البلاد وجابهار يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الترانزيت والنقل من جهة، كما يمكن للمنطقة الحرة أن تكون مؤثرة في تطوير شرق البلادو وتحقيق الأمن والاستقرار في إيران وباكستان وأفغانستان.

وأكد ظريف على مساعي وزارة الخارجية لاستثمار الامكانيات المتوفرة في المنطقة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

يذكر إن المكتب الإعلام بوزارة الخارجية، أعلن إن ظريف وصل إلى جابهار بعد ظهر اليوم وكان في استقباله محافظ سيستان وبلوجستان و حاكم جابهار ورئيس المنطقة الحرة، وذلك في طريق زيارته المقررة لباكستان. /انتهى/.