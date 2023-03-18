بيونغ يانغ: مئات الآلاف من المواطنين يريدون قتال واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت صحيفة "رودونغ سينمون" بأن نحو 800 ألف من الطلاب والعاملين عبّروا عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية يوم الخميس صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" رداً على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان قبل ساعات من توجّه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل التصدي لكوريا الشمالية المسلحة نووياً.

وبدأت القوات الكورية الجنوبية والأميركية، الاثنين الماضي، تدريبات مشتركة تستمر 11 يوماً، والتي أطلق عليها اسم "درع الحرية 23"، والتي تجرى على نطاق لم يتكرر منذ 2017 لمواجهة "التهديدات المتزايدة" من كوريا الشمالية.

واتهم زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بزيادة التوتر بهذه التدريبات العسكرية.

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