عمران خان: سأذهب إلى إسلام أباد للمثول أمام المحكمة لأنني أؤمن بسيادة القانون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم السبت، إنّ هناك خطة لاعتقاله، مؤكّداً أنّ الحكومة لا تسعى إلى محاكمته وإنّما إلى وضعه في السجن.

وأضاف خان، في تغريدةٍ عبر تويتر قبيل مثوله أمام المحكمة الابتدائية في إسلام أباد، أنّ رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف يخطط لاعتقاله حتى لا يتمكن من المنافسة في الانتخابات.

وكتب خان: "من الواضح الآن أنّ حكومة الحركة الشعبية الديمقراطية تريد اعتقالي على الرغم من الإفراج بكفالة من المحكمة في جميع القضايا. على الرغم من كل حقدهم، سأذهب إلى إسلام أباد للمثول أمام المحكمة لأنني أؤمن بسيادة القانون".

وقال مسؤولون في الحزب السياسي الذي يتزعمه خان إنّ "الشرطة دخلت منزله في لاهور اليوم أثناء مثوله أمام المحكمة في العاصمة إسلام أباد".

وفي تغريدة عبر تويتر، قال عمران خان: "شرطة البنجاب قادت هجوماً على منزلي في حديقة زمان حيث تعيش بشرى بيجوم وحدها"، متسائلاً: "تحت أي قانون يفعلون هذا؟".

وأكّد أنّ "هذا جزء من خطة لندن حيث تم التعهد بإحضار الهارب نواز شريف إلى السلطة كمقابل للموافقة على تعيين واحد".

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الباكستاني قوله إنّه سيكون هناك رد فعل قوي جداً في أنحاء البلاد على أي محاولة لاعتقاله أو قتله.

ويمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق أمام المحكمة اليوم السبت. وأوضح محامي خان، أزهر صدّيقي، أنّه بعد مغادرة خان المحكمة العليا في لاهور، سيمثل أمام المحكمة الابتدائية في إسلام أباد.

بدوره، أوضح مراسل الميادين في باكستان أنّ "خان سيمثل اليوم أمام المحكمة في قضية واحدة".

يأتي ذلك فيما علّقت المحكمة العليا موقتاً أوامر القبض على خان، في وقت أثارت فيه محاولات اعتقاله اشتباكاتٍ ضاريةً مع أنصاره استخدمت خلالها الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

المصدر: المیادین

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