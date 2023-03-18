القضاء الإيراني يصدر حكم الاعدام بحق مدانين رئيسيين في ملف الهجوم الارهابي في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن "حجة الاسلام السيد كاظم موسوي" الذي يراس دائرة القضاء في محافظة فارس (جنوبي البلاد)، عن اصدار حكم الاعدام في عنصرين من المدانين الرئيسيين لملف الهجوم الارهابي الذي طال زوار مرقد "احمد بن موسى الكاظم" (عليهما السلام)، الواقع في مدينة شيراز (مركز المحافظة).

وبيّن حجة الاسلام موسوي، خلال تصريح له السبت، ان سير النظر في ملف المدانين بهذا الحادث الارهابي، جرى وفقا للمهلة المحددة وفي اطار القانون والضوابط ذات الصلة.

واضاف، ان كلا المتهمين الرئيسيين، "رامز رشيدي" و"نعيم هاشم قتالي"، ادينا لكونهما من المنتسبين الى داعش وزوّدا بالسلاح والمعدات الاساسية منفذ الهجوم الرئيسي المقبور، والذي كان يحمل اسماء مزيفة عديدة ومنها "ابوعایشه"، و"حامد بدخشان" و "سبحان"، كما وفرا له ملاذا امنا وتلقيا التعليمات من تنظيم داعش الارهابي عشية الهجوم؛ ليتم اطلاق صفة الافساد في الارض والبغي عليهما.

وتابع: ان سائر المتهمين في هذا الملف، صدرت ضدهم احكام بالسجن، وذلك تلبية لدعوى الشكاة من ذوي 13 شهيدا و30 جريحا سقطوا اثر الحادث الارهابي في مرقد "شاهجراغ (ع).

وأشار موسوي، الى ان المتهم "محمد رحماني" ايضا لقي حكما من المحكمة الابتدائية في شيراز، يقضي بسجنه لفترة 25 عاما وذلك لكونه عضوا في تنظيم داعش الارهابي في طهران، والمدان الاخر المدعو "مصطفى جان اماني" من عناصر داعش ايضا، حيث صدر ضده حكم بالسجن لفترة 15 عاما، والى جانبه المتهم "حميد اله كابولي" الذي يواجهة عقوبة السجن لفترة 5 اعوام وهو عضو في داعش ايضا.

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