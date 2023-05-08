تنفيذ حكم الإعدام بحق الاثنين قاما بحرق القرآن الكريم و اساءة النبي(ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المركز الاعلامي التابع للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية انه تم صباح اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الاعدام شنقا رجلين ايرانيين كان قد قاما بإهانة القرآن الكريم والنبي الاكرم(ص) في الفضاء الإفتراضي.

وفقا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، ان الرجلين "يوسف مهرداد" و "صدرالله فاضلي زارع" ادينا في قضية الاساءة للمقدسات الاسلامية وحرق القرآن الكريم وسب النبي والأئمة بشكل علني وأمام الملأ وبث مقطع فيدئو عنه في الفضاء الافتراضي.

وقد بدأت ملاحقة هذين المجرمين اثر ورود تقارير من المواطنين الى السلطات القضائية في مدينة اراك في عام 2020 ، تفيد بأن جماعة مجرمة قد بادرت الى نشر صور وروابط شنيعة في الفضاء الافتراضي ، وعلى خلفية هذه التقارير استدعت السلطات القضائية اشخاصا وتم جلبهم للمثول امام السلطات القضائية في طهران واسلامشهر (جنوب طهران) ورشت (شمال).

واثر التحقيق مع هؤلاء تم التعرف على شخص له علاقة منظمة وممنهجة مع شبكة من الاشخاص المسيئيين للمقدسات في الفضاء الافتراضي وبعدها تم القاء القبض على المدعو "يوسف مهرداد" في مدينة اردبيل (شمال غرب) وتبين انه يدير شبكة معروفة في الفضاء الافتراضي تقوم بمحاربة ومناهضة الاسلام وتنشر الاهانة الى المقدسات، وكان هذا المدعو يستخدم حسابين للتشغيل أحدهما رقم هاتف نقال في ايران والآخر رقم افتراضي في فرنسا، وكان يدير 15 قناة وقروب بعناوين مختلفة لنشر الافكار الضالة مثل نكران الألوهية واهانة المقدسات الاسلامية.

اثبت التحقيق مع المدعو يوسف مهرداد علاقته بمجرم آخر يدعى (صدرالله فاضلي زارع) في هذه الشبكات الافتراضية ووجود تعاون وثيق بين هذين المجرمين وقد القت قوى الامن القبض على المدعو فاضلي زارع حيث اعترف بارتكاب هذه الاعمال الشنيعة ، وكان يستخدم ايضا رقما افتراضيا فرنسيا من اجل ايجاد حساب تشغيل وكان يدير ايضا 20 قناة وقروب تروج لمحاربة الاسلام والدين والاساءة للمقدسات والأئمة الأطهار (ع).

وقد اوضحت السلطات القضائية والامنية الايرانية انها لم تستطع كتابة تفاصيل افعال هذين المجرمين في اية لائحة اتهام او اوراق تحقيق او اوراق تخص الامن والقضاء نظرا لشدة قبح هذه الافعال الاجرامية واكتفت المحكمة العليا في ايران بالاشارة ان هذين المجرمين اعترفا صراحة بالاساءة الى الساحة المقدسة للنبي الأكرم (ص) وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) والسيدة الزهراء (س) والامامين الحسن والحسين (ع) وجميع الائمة المعصومين (ع) وهناك افلاما ضبطت في هواتفهم المنقولة عن احراق المدعو يوسف مهرداد للمصحف الشريف،

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