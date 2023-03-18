الفصائل الفلسطينية ترفض مشاركة السلطة في مؤتمر "شرم الشيخ" وتؤكد تمسكها بخيار المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكدت فصائل المقاومة، في بيان لها، أن هذا الفريق الخارج عن الإجماع الوطني والإرادة الشعبية العارمة لا يمثل إلا نفسه.

وشدّدت على أن الفصائل على يقين وثقة بأن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بخيار الجهاد والمقاومة ملتفاً حول قيادتها ورموزها، وهو يمتلك من الوعي ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمات المفتعلة.

وجاء في نص بيان فصائل المقاومة الفلسطينية:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية.

بيان "مفوضية فتح" الذي تهجم على المقاومة وقادتها ورموزها سلوك لاوطني يهدف لإثارة المناكفات السياسية وإشغال شعبنا في معارك جانبية للنيل من وحدته التي تجسّدت في ميدان الجهاد والمقاومة.

الهجوم الإعلامي الذي يقوم به فريق التعاون الأمني وهذه التصريحات اللاوطنية محاولة لحرف الأنظار عن مشاركة فريق السلطة في قمة العار التآمرية في شرم الشيخ والتي تأتي في ظل استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وشلال الدماء النازفة التي لم تجف بعد بهدف تعزيز التعاون الأمني مع الاحتلال واستهداف المقاومة.

تأتي هذه التصريحات غيرالمسؤولة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للوحدة ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه ومخططاته الشيطانية التي تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية.

نُجدد رفضنا لمشاركة قيادة السلطة وفريق التعاون الأمني في مؤتمر قمة العار الأمني في شرم الشيخ ونؤكد أن هذا الفريق الخارج عن الإجماع الوطني والإرادة الشعبية العارمة لا يمثل إلا نفسه، ونحن على يقين وثقة بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى متمسكاً بخيار الجهاد والمقاومة ملتفاً حول قيادتها ورموزها، وهو يمتلك من الوعي ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمات المفتعلة.

المصدر: فلسطين اليوم

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