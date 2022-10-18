البطش: تراجع أستراليا بشأن القدس تصحيح موقف وتراجع عن ظلم بحق القضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، داعا كافة الحكومات التي اعترفت بالقدس عاصمة للعدو أو نقلت سفاراتها للقدس للتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان وأن يقتدوا بموقف الحكومة الأسترالية الحالي والعدول عن هذه القرارات الظالمة بحق عاصمة شعبنا وبحق مقدسات المسلمين والمسيحين.

وقال القيادي البطش خلال تصريحات خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" أستراليا تُصحح خطأ قد وقع وندعوها إلى مزيد من الخطوات الداعمة للقضية الفلسطينية ومحاسبة ومقاطعة الاحتلال ومستوطنيه. معتبراً قرار أستراليا رسالة للاهثين خلف إسرائيل للتطبيع معها وإقامة الأحلاف الأمنية وفتح العواصم أمام كيانهم الغاصب.

وشدد القيادي البطش في يوم تحرير مئات الأسرى والأسيرات في عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال ضمن صفقة وفاء الأحرار على أن الطريق لتحرير الأسرى هو اعتقال جنود الاحتلال الصهيوني واستمرار لنهج التحرير والتبادل الذي تكرر مراراً خلال مسيرة الثورة الفلسطينية ونجح في إطلاق سراح الآلاف من أسرى وحرائر شعبنا في عدة مناسبات.

وأوضح أن الأبطال الذين تم الإفراج عنهم في كل صفقات التبادل والتي كان آخرها وفاء الأحرار شكلت رافعة للمقاومة وعززت ثقة جماهير شعبنا بخيار الجهاد والمقاومة الذي فرض شروطه في إطلاق سراح مئات الأبطال من أبناء وقادة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وغيرها من فصائل المقاومة.

المصدر: فلسطين اليوم

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