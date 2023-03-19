16عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تنوعت العمليات ما بين محاولة طعن، و4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق كاميرا عسكرية واندلاع 8 نقاط مواجهة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" اندلاع مواجهات في كلا من القدس ورام الله وطولكرم وقلقيلية، بالإضافة إلى نابلس وبيت لحم والخليل.

وشهدت مدينة رام الله، محاولة طعن بالقرب من مستوطنة "بيت إيل"، فيما سجلت نابلس عمليات إطلاق نار صوب جنود الاحتلال في كلا من حاجز بيت فوريك و"شافي شمرون" وجبل جرزيم ومخيم بلاطة، وتفجير عبوة ناسفة في مستوطنة ايتمار.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، شهدت الضفة عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال المتمركزة في حاجزي "شافي شمرون" وبيت فوريك وجبل جرزيم وخلال محاولة اقتحام مخيم بلاطة، وإلقاء عبوة ناسفة علة مستوطنة ايتمار قرب عورتا، وإحراق كاميرات عسكرية خلال المواجهات في بلدة الطور بالقدس.

وقُتل 8 جنود ومستوطنين "إسرائيليين" وأصيب 43 آخرين بجراح مختلفة ضمن 1177 عملا مقاوما نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس في شهر فبراير/ شباط الماضي وفق "معطى".

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