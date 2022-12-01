43 عملا مقاوما في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدت عمليات المقاومة لتسجيل خسائر الاحتلال البشرية، حيث أسفرت عن إصابة في صفوف الاحتلال.

وفي القدس اندلعت مواجهات في كل من الرام وحي الطور، كما سجلت رام الله مواجهات في منطقة أبو شخيدم وعابود وترمسعيا والنبي صالح، فيما شهدت بيرزيت وشارع 60 ألقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم

وأطلق مقاومون النار في منطقتي مستوطنة شاكيد وموفودوتان وحي الهدف ومخيم جنين، في مدينة جنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في المخيم وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، فيما شهدت سلفيت، وعزون والفندق في قلقيلية، عمليات إلقاء حجارة صوب المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وشهدت طولكرم اندلاع مواجهات والقاء حجارة، بالقرب من الجدار العازل، فيما سجلت بيت لحم عمليات إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم وأما في الخليل، فقد سجلت المقاومة إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركباتهم في مفرق غوش عتصيون ومخيم العروب.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة اشتباكات متكررة وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين، وإطلاق النار على مستوطنة شاكيد ومستوطنة موفودوتان، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في نابلس.

كما سجلت استهداف مستوطنة مجدال عوز ب 5 زجاجات حارقة، واستهداف مركبات مستوطنين بالحجارة وتحطيمها في بيت لحم، وإلقاء حجارة وتحطيم مركبات مستوطنين على طريق مستوطنة غوش عتصيون ومخيم العروب في الخليل.

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