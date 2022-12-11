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١١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٤٣ ص

19عملا مقاوما في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة

19عملا مقاوما في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 19 عملا مقاوما، من بينها 7 عمليات إطلاق نار، واندلاع 12 نقطة مواجهة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القدس، في كل من بير نبالا والطور، وفي النبي صالح وعابود في رام الله.

وشهدت نابلس عمليات إطلاق نار في قوصين وأوصين وحاجز حوارة وحاجز بيت فوريك ورفيديا، وجبل جرزيم، فيما اندلعت مواجهات في أوصرين وسالم، إلى جانب الرزازة في قلقيلية.

وشهدت أريحا وبيت لحم اندلاع مواجهات في المدخل الجنوبي لأريحا، وفي الخضر وتقوع، وفي باب الزاوية وبيت أمر في الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعو الأخيرة، 7 عمليات إطلاق نار على قوات الاحتلال في أماكن مختلفة من محافظة نابلس (حاجز بيت فوريك وحاجز حوارة – جبل جرزيم – قوصين – اوصرين - رفيديا)./انتهى/
المصدر: فلسطين اليوم
رمز الخبر 1928699

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