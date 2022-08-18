30 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار على قوات الاحتلال في شارع القدس ومخيم بلاطة في مدينة نابلس، وحاجز الجلمة في جنين.

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال عند دوار العليمي في طولكرم.

وأصيبت مستوطنة بعد استهداف سيارتها بالحجارة عند حاجز "موفو دوتان" المقام على أراضي المواطنين جنوب جنين.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس تصدى المواطنون للمستوطنين، وألقوا الحجارة على مركباتهم.

كذلك تصدى الشباب الثائر للمستوطنين واستهدفوا مركباتهم بالحجارة قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في 23 نقطة بالضفة الغربية، شملت القدس ونابلس وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل.

ومنذ بداية العام الجاري 2022 شهدت الضفة، أكثر من 6400 عملاً مقاوماً.

وسجل شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 623 عملاً مقاوماً منها 28 عملية إطلاق نار، فيما ارتفعت هذه العمليات في شباط/ فبراير بشكل كبير ووصلت إلى 835 عملاً مقاوماً منها 52 عملية إطلاق نار.

ونفذت المقاومة الفلسطينية في آذار/ مارس ما يقارب 821 عملاً مقاوماً منها 52 عملية إطلاق نار، وفي نيسان/ أبريل نحو 1510 أعمال مقاومة منها 76 عملية إطلاق نار.

وتواصلت عمليات المقاومة خلال الشهور الثلاث الماضية، وسجلت 1358 عملاً مقاوماً منها 57 عملية إطلاق نار في أيار/ مايو، و649 عملاً مقاوماً منها 31 عملية إطلاق نار في حزيران/ يونيو، و588 عملاً مقاوماً و44 عملية إطلاق في تموز/ يوليو.

وسجل شهر آب/ أغسطس الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات إطلاق النار، والتي بلغت حتى منتصفه 33 عملية.

المصدر: فلسطين اليوم

انتهى/