بطريركية موسكو: سخرية الجنود الأوكرانيين من القران یظهر تدهور أخلاقي عميق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح نائب مدير أعمال بطريركية موسكو أسقف زيلينغراد، سافا (توتونوف)، بأن سخرية الجنود الأوكرانيين من القرآن أمر غير مقبول ويُظهر التدهور الأخلاقي وفقدان الكرامة الإنسانية.

وقال الأسقف: "بالنسبة لي، بالطبع أنا أعتبر مثل هذه الأفعال غير مقبولة وتشهد على تدهور أخلاقي عميق، وهذا يظهر فقدان الكرامة الإنسانية لمرتكبيها".

ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.

وظهر في الفيديو أحد الجنود، وقد أحضر عددا من نسخ القرآن فيما قام آخر بتقطيعها وحرقها تباعا وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء.

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل على "تصفية" الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن الكريم، و10 ملايين على اعتقاله حيا.

وفي وقت سابق، نشر قديروف مقطع فيديو يظهر فيه جنود من القوات الأوكرانية يحرقون ويدنسون نسخا من القرآن الكريم، ووعد بالعثور عليهم ومعاقبتهم.

وكتب قديروف على قناته في "تيليغرام": "لن أقتصر على إدانة جافة لفعل الأرواح الشريرة الأوكرانية، التي أحرقت مؤخرا صفحات القرآن الكريم.. لقد شاهدتم اللقطات في قناتي.. من أجل القضاء على هذه الحثالة، أعلن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل.. وضعف ذلك 10 ملايين روبل لمن يأسرهم أحياء. وبغض النظر متى سيحدث ذلك اليوم أوغدا، أو حتى العام المقبل، ستظل المكافأة المالية قائمة".

المصدر: نوفوستي + RT

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