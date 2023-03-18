حركة النجباء تعلق على حرق جنود الاوكرانيين للقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الحركة أصدرت بيانا حول ما قام به مجموعة من الجنود الأوكرانيين في انتهاك حرمة القرآن مستنكرة هذا العمل الشنيع، وصرحت أن المسلمين في أرجاء المعمورة شاهدوا بكل أسف وألم وغضب ما قام به جنود أوكرانيين في حرق القرآن الكريم.

وأكدت النجباء على أن المقدسات الاسلامية أغلى وأعز من الأرواح والأموال ومن كل غال ونفيس، وعبرت عن غضبها عن هذا العمل الذي قام به الجنود الأوكرانيين، وبينت أن هذا السلوك ليس إلا معبرا عن ثقافة مقيتة بثتها الدمية الصهيونية الامريكيه الرخيصة (زيلينسكي) وفريقه في هذه الدولة ويتقرب بها لكل أعداء الاسلام والانسانية.

وجاء في البيان أن أكثر من مليار مسلم يعتبرون زيلينسكي وفريقه مسؤولين عن هذا العمل الشنيع، وأعلنت الحركة أن المقاومة الاسلامية حركة النجباء تدعو جميع الشعوب والحكومات الاسلامية الى اتخاذ موقف مسؤول امام الله ورسوله بالدفاع عن كتاب الله وربما يكون على رأس مواقفهم اعادة النظر بعلاقاتهم ومواقفهم تجاه الحكومة الأوكرانية.

كما دعت أبناء الشعب العراقي والحكومة العراقية الى اتخاذ موقف حازم ورائد ضد هذا الفعل الدنيء.

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