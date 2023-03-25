الصحة الايرانية: تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية،عن إصابة 685من المواطنين و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 7 ملايين 584 الفا و531 إصابة، والوفيات 145 الفا و 196 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و344 الفا و 17 شخصا لحد اليوم. وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 485 الفا و337 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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