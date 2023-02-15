الصحة الإيرانية تسجل حالة وفاة و178 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و178 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وحول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في أيران، أشارت وزارة الصحة بأن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بهذا الفيروس داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و566 الفا و43 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و789 حالة وفاة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و338 الفا و449 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 416 الفا و392 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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