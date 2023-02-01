الصحة الإيرانية تسجل حالتي وفاة و117 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت في بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن تسجيل حالتي وفاة و117 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واشارت وزارة الصحة الإيرانية أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و 564 الفا و467 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا 751 حالة.

ونوّه بيان الصحة، إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و613 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 385 الفا و977 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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