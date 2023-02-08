إيران تسجل 3 وفيات و119 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن 3 وفيات و119 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا في البلاد.

واشارت وزارة الصحة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و565 الفا و144 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و771 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و996 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 402 الفا و677 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

/انتهى/