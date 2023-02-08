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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٨:٣١ م

إيران تسجل 3 وفيات و119 اصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل 3 وفيات و119 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 3 وفيات و119 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن 3 وفيات و119 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا في البلاد.

واشارت وزارة الصحة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و565 الفا و144 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و771 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و996 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 402 الفا و677 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1930500

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