كنعاني ينتقد صمت اوروبا تجاه قمع المتظاهرين بفرنسا.. 24 حالة وفاة جديدة بكورونا

آية الله رئيسي يؤكد على تحشيد كل الطاقات لتحقيق شعار السنة الايرانية الجديدة

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، أمس السبت، على تحشيد جميع الطاقات والتخطيط المنسجم لتحقيق شعار السنة الايرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار/مارس 2023).

ولدى استقباله في الديوان الرئاسي مئات من مسؤولي النظام التنفيذي والمسؤولين المدنيين والعسكريين بمن فيهم الوزراء ومساعديهم ورؤساء المنظمات والمؤسسات وجمع من نواب البرلمان ومسؤولي القضاء وقادة القوات المسلحة ومسؤولي مؤسسات الثورة وكبار مدراء امانة العاصمة طهران والاذاعة والتلفزيون، وذلك بمناسبة نوروز وشهر رمضان المبارك، تمنى آية الله ابراهيم رئيسي سنة مفعمة بالبركة للشعب الايراني ونظام الجمهورية الاسلامية والامة الاسلامية، ووصف السنة الايرانية الجديدة بأنها سنة مواصلة الجهود المضاعفة وتقديم الخدمات من قبل الحكومة ليل نهار، مؤملا ان يجري على يد المسؤولين ما يؤدي الى رضا الله تعالى وخير الشعب وصلاحه ببركة شهر رمضان وشهر نزول القرآن.

وأشار آية الله رئيسي الى ان الحكومة استخدمت قصارى طاقاتها من اجل تحقيق شعار "الانتاج، المعرفة وفرص العمل"، مؤكدا على تحشيد جميع الطاقات والتخطيط المنسجم لتحقيق شعار السنة الايرانية الجديدة؛ "كبح التضخم ونمو الانتاج" وتنفيذ إيعازات قائد الثورة المعظم....

كنعاني ينتقد صمت اوروبا تجاه قمع المتظاهرين بفرنسا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، صمت وزيرات النساء في إوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين خاصة النساء في فرنسا ، متسائلا: أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع؟..

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اته انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" صمت وزيرات والنساء في إوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين خاصة النساء في فرنسا،سائلا: أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع؟..

وقال كنعاني اليوم السبت في تغريدة على تويتر: مع تزايد أعمال القمع العنيف للمتظاهرين وخاصة النساء من قبل قوات الشرطة الفرنسية، لايزال هذا السؤال يطرح نفسه: أين الوزيرات والنسویات في أوروبا وكندا وأستراليا، ولماذا لا توجد أخبار عن حفل موسيقى جماعي لهن لدعم حقوق النساء الفرنسيات المحتجات؟.

العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن

شدد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية العميد " علي تنكسیري " على أن الشهداء علموا أقرانهم بدمائهم الطاهرة في هذه القوات كيفية الدفاع بكل ما لديهم من قوة دفاعا عن حياض الوطن وحرم الولاية، واصفا اياهم بأنهم كانوا مظهرا للتضحية والاستقامة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية العميد " علي تنكسیري " على أن الشهداء علموا أقرانهم بدمائهم الطاهرة في هذه القوات كيفية الدفاع بكل ما لديهم من قوة دفاعا عن حياض الوطن وحرم الولاية، واصفا اياهم بأنهم كانوا مظهرا للتضحية والاستقامة.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة رحيل والدة الشهيد "بيجن كرد" الذي تصدى للأميركان لدى دخولهم مياه الخليج الفارسي واستشهد غدرا بيد هؤلاء المجرمين في يوم 8 تشرين الاول عام 1987.

وأشار المسؤول الى التضحيات التي قدمها الشهداء الابرار في الدفاع عن الوطن وقال: ان هؤلاء البواسل وقفوا امام الاعداء بكل قوة واقتدار وتوكلوا على الله تبارك وتعالى في مقارعة الاستكبار العالمي وقدموا دماءهم لإرواء شجرة الثورة الاسلامية المباركة.

وأضاف قائلا: ان هؤلاء التحقوا بالرفيق الاعلى كي نعيش نحن في أمن وسلام واستقرار في ظل النظام الاسلامي، ونستعد لاستقبال منقذ البشرية من الظلم والجور بظهور الامام المنتظر (ع) الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.

وأشار الى دور الامهات الماجدات في تربية مثل هذا الشهيد الغالي واخوانه، مؤكدا أن والدة الشهيد "بيجن كرد" تعتبر مثالا صادقا للنساء العفيفات اللاتي ارضعن ابناءهن من لبن الايمان وحب أهل البيت (عليهم السلام).

وابتهل الى الله تعالى أن يرحمها ويغفر لها ويحشرها مع بضعة الرسول (ص) فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ويلهم اسرتها الكريمة الصبر والسلوان انه سميع مجيب.

الخارجية الايرانية: غضب واستياء بريطانيا والكيان الصهيوني ليس مُستغرباً

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان من سخريات القدر أن يتهم النظامان المحتلان والمثيران للحرب، النظام الصهيوني والبريطاني، جمهورية إيران الإسلامية التي تُعتبر مرساة الاستقرار للمنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان من سخريات القدر أن يتهم النظامان المحتلان والمثيران للحرب، النظام الصهيوني والبريطاني، جمهورية إيران الإسلامية التي تُعتبر مرساة الاستقرار للمنطقة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، رداً على الأنباء المتداولة عن لقاء جمع بين رئيسي وزراء النظام الصهيوني والنظام البريطاني، قال: من سخريات القدر أن يتهم نظامين بوقاحة، أحدهما يقوم باغتصاب أرض دولة أخرى، ويقتل الأطفال، وعلى الرغم من امتلاكه ترسانة من الأسلحة النووية الا انه يرفض بوقاحة الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونظام آخر يمكن رؤية سياساته الحربية والتحريضية في كل مكان في المنطقة، جمهورية إيران الإسلامية التي هي أساس الاستقرار في المنطقة!.

غضب واستياء كل من بريطانيا والكيان الصهيوني من التطورات الايجابية التي شهدتها المنطقة في الفترة الاخيرة، وجهودهما لإضعاف وتدمير هذه العلاقات الايجابية ليس غريباً

وأشار ناصر كنعاني إلى انه بالنظر إلى السجل الاسود لهذين النظامين، مؤكدا ان غضبهما واستيائهما من التطورات الايجابية التي شهدتها المنطقة في الفترة الاخيرة، وجهودهما لإضعاف وتدمير هذه العلاقات الايجابية ليس غريباً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض إدانته لاتهامات النظام البريطاني والنظام الصهيوني: "إن جمهورية إيران الإسلامية تعيد التأكيد على أهمية وضرورة زيادة تعزيز العلاقات مع الدول الجارة لتوفير الأمن المشترك من قبل دول المنطقة، وتحمل الدول التي تدعم الكيان الصهيوني مسؤلية الجرائم التي يقترفها هذا الكيان وانتهاكه لحقوق الانسان والقوانين الدولية...

الصحة الايرانية: تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية،عن إصابة 685من المواطنين و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية،عن إصابة 685من المواطنين و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 7 ملايين 584 الفا و531 إصابة، والوفيات 145 الفا و 196 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و344 الفا و 17 شخصا لحد اليوم. وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 485 الفا و337 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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