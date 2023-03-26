الرئيس الإيراني: الحكومة مُلزمة باتخاذ خطوات لتحقيق شعار العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، ثمن خلال الاجتماع توصيات ودعم قائد الثورة الاسلامية وتصريحاته الإستراتيجية في بداية العام الايراني الجديد _بدا في 21 اذار/مارس_ بالقول: ان الحكومة باعتبارها المعني الرئيس ومنفذ ايعازات قائد الثورة الحكيم ستبذل قصارى جهودها لتحسين الوضع الحالي وتقديم المزيد من الخدمات للشعب، فضلاً عن زرع الأمل في المجتمع.

وأكد السيد رئيسي على أهمية "التغيير" معتبراً إياه بأنه المحور الأهم لتصريحات قائد الثورة الاسلامية، مضيفاً: ان المسؤولين سيحاولون تحسين الوضع الحالي من خلال تعزيز نقاط القوة وتحديد نقاط الضعف وإزالتها وتلبية مطلب التغيير الذي دعا اليه قائد الثورة.

ولفت الرئيس الإيراني في جانب من حديثه إلى محور "كبح التضخم" المهم في تصريحات قائد الثورة الإٍسلامية، والآثار المدمرة للتضخم، قائلاً: إن الحكومة تعتبر نفسها ملزمة بالعمل بشكل مستمر وأكثر من في الماضي لكبح التضخم وتحقيق شعار العام.

وأكد الرئيس الإيراني، على أهمية تبين إنجازات الحكومة خلال العام المنصرم، معتبراً أن المؤشرات الجيدة التي تم الحصول عليها في مجال النمو الاقتصادي وكذلك الإنتاج وتوفير فرص العمل والمجال المعرفي خلال العام الايراني المنصرم، بانها من إنجازاتها.

وتوجه السيد رئيسي بالشكر للجهود المبذولة من قبل المسؤولين في الحكومة خلال العام الماضي لتعديل الموارد والمصروفات بحيث لم يتم الاقتراض من البنك المركزي وفي نهاية العام لم يكن هناك عجز في الموازنة.

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