أمير عبداللهيان: إيران وروسيا قريبتان من توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان في اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الاربعاء في موسكو ، ان ايران وروسيا على بعد خطوة واحدة من توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بينهما، مضيفا بأن التعاون بين البلدين مستمر بشكل جيد في اطار المنظمات الاقليمية والدولية.

وقدم وزير الخارجية الايراني الشكر للجانب الروسي على انتهائه من اعداد المعاهدة الاستراتيجية طويلة الامد بين البلدين قائلا ان الجانب الايراني ايضا قد راجع هذه المعاهدة ومن المؤمل ان تنتهي الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الايرانية من وضع اللمسات الاخيرة على هذه المعاهدة في غضون اقل من شهر من الان.

وابدى امير عبداللهيان ترحيبه بعقد هذا اللقاء في موسكو وحسن استقبال نظيره الروسي له قائلا ان العلاقات بين البلدين تمضي قدما في مسارها السليم وان الوفود رفيعة المستوى للبلدين تتبادل الان وجهات النظر فيما بينها حول قضايا عديدة وفي مختلف المستويات ، مضيفا " ان رئيسي جمهورية البلدين هما في اتصال متواصل ومباشر فيما بينهما الان".

ومن جانبه رحب وزير الخارجية الروسي بزيارة نظيره الايراني لموسكو وقدم تهانيه بمناسبة عيد النوروز وحلول شهر رمضان المبارك وقال : نأمل في وضع اللمسات الاخيرة على معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين ايران وروسيا على يد الدائرتين القانونيتين في وزارتي خارجية البلدين في غضون اقل من شهر من الان.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة، مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الايرانية مهدي صفري، وكبير مستشاري وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي، وممثل ايران الخاص لشؤون افغانستان حسن كاظمي قمي، وعضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علي علي زادة.

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