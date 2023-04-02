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٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٢ م

قتيل و19 مصابا بانفجار عبوة ناسفة في مقهى وسط سان بطرسبورغ

قتيل و19 مصابا بانفجار عبوة ناسفة في مقهى وسط سان بطرسبورغ

قتل شخص وأصيب 19 آخرين في انفجار بمقهى وسط مدينة سان بطرسبورغ وذكرت خدمة الطوارئ أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تزن 200 غرام زرعت في مقهى "ستريت بار".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الطوارئ أن موقع الانفجار كان في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة.

وتوفي في هذا الانفجار الصحفي المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، وأصيب معه 19 آخرون، وأدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا، وبلغ وزن العبوة المتفجرة أكثر من 200 غرام من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

هذا وقد وصل المدعي العام في سان بطرسبورغ، فيكتور ملنيك، إلى مكان وقوع الانفجار.

يُشار إلى فلادلين تاتارسكي هو الاسم المستعار لمكسيم فومين. وقد اكتسب هذه التسمية "تاتارسكي" منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس

/انتهى/

رمز الخبر 1931929

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