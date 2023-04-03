عرنوس يثمن الجهود التي بذلها السفير سبحاني لتطوير وتنمية العلاقات السورية -الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب رئيس مجلس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، عن تقديره لإيران قيادةً وحكومةً وشعباً، لقاء مختلف الدعم الذي قدمته للشعب السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية على بلاده، إضافةً إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها للمتضررين من الزلزال مؤخراً.

وفي لقائه السفير الايراني "مهدي سبحاني" الذي زاره بنهاية مهامه الدبلوماسية لدى سوريا، ثمّن "عرنوس" الجهود التي بذلها السفير سبحاني لتطوير وتنمية العلاقات السورية -الإيرانية في مختلف المجالات وتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى القطاعات.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على متانة العلاقات الايرانية السورية، وضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون، بما يعزز ويعمق هذه العلاقات ويخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين الذين يواجهان تحديات مشتركة.

ومن جانبه، لفت السفير الايراني إلى استمرار طهران بتقديم الدعم لسوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري، مؤكداً مواصلة العمل على دفع علاقات التعاون إلى الأمام بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين؛ حسب وكالة سانا للانباء

/انتهى/