رئيسي: خطة التعاون الشامل بين إيران وسوريا بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، خطة التعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد بين إيران وسوريا التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الجارية الى سوريا على مستوى كبار المسؤولين في البلدين، بداية فصل جديد في العلاقات الودية والأخوية بين الجانبين.

وجاء ذلك في تصريح ادلى به آية الله رئيسي، خلال لقائه اليوم الخميس في مقر اقامته في دمشق التي يزورها حاليا، رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس. واكد الرئيس الايراني في هذا الاجتماع على الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الوزراء السوري للتنفيذ الكامل لوثائق واتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

وفي إشارة إلى القدرات الكبيرة لإيران في المجالات الاقتصادية ، أكد رئيسي: أن التعاون بين إيران وسوريا ، في أيام الهدوء والاستقرار التي أعقبت الأزمة ، يجب أن يستمر ويتوسع في المجالين التجاري والاقتصادي حتى يستفيد الشعبان من منافع ذلك.

وفي هذا الاجتماع ، أعرب رئيس الوزراء السوري ، حسين عرنوس ، عن تقديره لدعم ومساعدة إيران حكومة وشعباً لبلاده خلال الأزمة التي مرت بها، وقال: إن سوريا لن تنسى أبداً الدعم من اشقائها الإيرانيين خلال الحرب، وإيران هي أولويتنا في التعاون من أجل إعادة الإعمار.

ورحب رئيس الوزراء السوري بتوسيع العلاقات بين طهران ودمشق في مختلف المجالات ، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري ، وقال: إنه سيتابع بجدية التنفيذ الكامل للخطة الشاملة للتعاون الاستراتيجي الشامل ووثائق التعاون الـ 14 الموقعة بين البلدين.

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