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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:١٩ ص

نائب الرئيس الايراني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا علامة على انهيار هذا الكيان من الداخل

نائب الرئيس الايراني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا علامة على انهيار هذا الكيان من الداخل

اعتبر النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ما قام به الكيان الصهيوني مؤخرًا من الإعتداءات على الأراضي السورية انتهاكًا للقوانين الدولية وعلامة على الانهيار الداخلي لهذا الكيان الغاصب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد مخبر، خلال مشاركته مراسم تشييع جثمان الشهيدين "ميلاد حيدري" و "مقداد مهقاني جعفر أبادي" ، الذين استشهدا اثر هجمات الكيان الصهيوني على الاراضي السورية خلال الايام الماضية، ثمن تضحيات هذين الشهيدين، مؤكدا على استمرار طريق هؤلاء الشهداء.

واعتبر النائب الاول للرئيس الايراني، تصرفات الكيان الصهيوني المنتهكة للقوانين الدولية وعدوانه على أراضي دولة أخرى علامة على الانهيار الداخلي لهذا الكيان الغاصب.

يذكر ان ميلاد حيدري و مقداد مهقاني كانا من المستشارين العسكريين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، استشهدوا في قصف الكيان الصهيوني على الأراضي السورية قبل أيام.

/انتهى/

رمز الخبر 1931974

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