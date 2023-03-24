مخبر: تحييد العقوبات هي أولوية الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد مخبر إلى التذكيرات والارشادات المستمرة التي يوجهها قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، إلى الحكومة لتحييد العقوبات وتقليل المشاكل الاقتصادية وزيادة الإنتاج وكبح التضخم، قائلا: "فقد بدأت الحكومة التخطيط المكثف في جميع الدوائر الحكومية منذ بداية العام الماضي، وقد وفرت ظروف جيدة حاليا".

وأوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الواقع أننا في حرب هجينة واسعة النطاق، مضيفا: "الاستراتيجية التي وضعها قائد الثورة الاسلامية في إطاء شعار العام للحكومة وهو كبح جماح التضخم وزيادة الإنتاج ، هي استراتيجية أساسية سلكتها الحكومة الحالية في هذا الاتجاه منذ البداية".

وشدد على أن الالتفاف على العقوبات يختلف عن تحييد العقوبات، موضجا: "تحييد العقوبات يهدف إلى جعل العدو غير قادر على مواجهتك، والآن نعمل في هذا الاطار بشكل جيد".