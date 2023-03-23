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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ١:٢٣ م

النائب الاول للرئيس الايراني: الفريق الاقتصادي للحكومة بدأ تخطيطًا منظما لحل مشاكل الشعب المعيشية

النائب الاول للرئيس الايراني: الفريق الاقتصادي للحكومة بدأ تخطيطًا منظما لحل مشاكل الشعب المعيشية

صرح النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ان الفريق الاقتصادي للحكومة بدأ تخطيطًا منظمًا ومجدولًا للحد من التضخم وحل مشاكل معيشة الشعب هذا العام.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أشار محمد مخبر خلال رحلته إلى محافظة خوزستان، إلى تسمية العام الجديد بـ "كبح التضخم ونمو الإنتاج" من قبل قائد الثورة الاسلامية، قائلا: "ان الفريق الاقتصادي للحكومة لديه خطة مقننة ومجدولة للحد من التضخم وحل مشاكل معيشية الشعب هذا العام".

وأضاف: "في اطارتعميم الاقتصاد الذي يعد من أهم ركائز سياسات الاقتصاد المقاوم وتأكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية على مدى السنوات العديدة الماضية، تم وضع الخطط اللازمة، ونأمل أن نصل إلى الأهداف المرجوة خلال هذا العام".

وبشأن حل مشاكل محافظة خوزستان، قال النائب الاول لرئيس الجمهورية: "انه بدأنا إجراءات وتخطيطات مختلفة في الحكومة لحل مشاكل هذه المحافظة في مجالات خلق فرص العمل وإمدادات المياه والصرف الصحي".

/انتهى/

رمز الخبر 1931729

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