النائب الاول للرئيس الايراني: الفريق الاقتصادي للحكومة بدأ تخطيطًا منظما لحل مشاكل الشعب المعيشية

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أشار محمد مخبر خلال رحلته إلى محافظة خوزستان، إلى تسمية العام الجديد بـ "كبح التضخم ونمو الإنتاج" من قبل قائد الثورة الاسلامية، قائلا: "ان الفريق الاقتصادي للحكومة لديه خطة مقننة ومجدولة للحد من التضخم وحل مشاكل معيشية الشعب هذا العام".

وأضاف: "في اطارتعميم الاقتصاد الذي يعد من أهم ركائز سياسات الاقتصاد المقاوم وتأكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية على مدى السنوات العديدة الماضية، تم وضع الخطط اللازمة، ونأمل أن نصل إلى الأهداف المرجوة خلال هذا العام".

وبشأن حل مشاكل محافظة خوزستان، قال النائب الاول لرئيس الجمهورية: "انه بدأنا إجراءات وتخطيطات مختلفة في الحكومة لحل مشاكل هذه المحافظة في مجالات خلق فرص العمل وإمدادات المياه والصرف الصحي".

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