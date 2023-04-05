صنعاء ترغب في تعزيز التعاون الإقتصادي مع إيران وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الوزراء اليمني عبدالعزيز صالح بن حبتور تسلّم تقريراً من وزير الثروة السمكية الزبيري، عن نتائج الزيارتين بما في ذلك اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في إيران وسوريا والتي جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائي في المجال السمكي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح الزبيري في هذا التقرير أنه ناقش مع معاون وزير الجهاد الزراعي لشؤون الثروة السمكية الإيراني رضا أحمدي ميانجي، آخر الخبرات العلمية في الصيد التقليدي والاستزراع السمكي وتجارة الكافيار والآليات الكفيلة باستفادة اليمن من الخبرات العلمية الإيرانية في تلك الجوانب.

وأشار إلى أنه ناقش أيضاً مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، جوانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السمكي.

من جانبه بارك عبدالعزيز بن حبتور النتائج الطيبة لزيارة وزير الثروة السمكية لإيران وسوريا والتي ستصب في خدمة العلاقات الأخوية المتميزة بين الشعب اليمني والشعبين الإيراني والسوري.

وأكد أن توطيد العلاقات الثنائية بين اليمن ودول محور المقاومة في مختلف المجالات من الأولويات التي تحظى بتشجيع ورعاية القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.

كما نوه بالأهمية الكبيرة التي تكتسبها الزيارتين بالنظر لظروف العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني.

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