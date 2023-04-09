مفاوضات بين إيران وروسيا بشأن زيادة نقل البضائع عبر بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مهرداد بذرباش، الليلة الماضية خلال لقائه مع إيغور ليفيتين في طهران، تطوير التعاون في مجالات النقل بين ايران و روسيا مفيدا لكلا الجانبين، قائلا: "على الرغم من أن تاريخ التجارة البحرية بين البلدين طويل جدًا، إلا أن استخدام قدرة الموانئ النشطة للطرفين في بحر قزوين يمكن أن يكون بوابة لتطوير التعاون الثنائي".

وأشار وزير الطرق إلى استضافة إيران لأول سفينة شحن روسية "رورو" بعد 21 عامًا في ميناء نوشهر، واعتبر هذه الإجراءات بمثابة خطوة كبيرة في التجارة البحرية بين إيران وروسيا، قائلا: "ان عقود طهران وموسكو لبناء السفن في بحر قزوين تحظي بأهمية بالغة، كما أن تطوير "النقل متعدد الوسائط" مع وصول أول شحنة ترانزيت روسية العام الماضي عبر الممر الدولي بين الشمال والجنوب يمكن أن يبشر بتعاون أكثر فاعلية في مجال النقل".

وأكد بذرباش على الحاجة إلى تطوير التعاون في مجال الطيران بين البلدين، مضيفا: "ان توسيع نطاق التعاون في مجال النقل البحري عبر ممرات بحر قزوين، بما في ذلك ممرات شرق وغرب، يمكن أن يكون فعالًا في تقليل حركة المرور البرية المكثفة في منطقة القوقاز".

وتابع: "مع استكمال 35 كيلومترًا من مسار سكك الحديد بين مدينة رشت و ميناء قزوين، وهو ميناء بحري يقع في منطقة أنزلي التجارية الصناعية الحرة، ستربط شبكة السكك الحديدية لهذا الميناء وميناء قزوين بالموانئ الجنوبية لإيران في الخليج الفارسي، خاصة بندر عباس، وسيكون تطوراً هاما في مجال النقل متعدد الوسائط مع الموانئ الروسية في شمال بحر قزوين".

وبدوره، أوضح إيغور ليفيتين، المساعد الخاص للرئيس الروسي، ما وصلت إليه اجتماعات الخبراء وزيارة الوفد الروسي لخط سكة حديد رشت – أستارا، داعيا إلى تطوير التعاون في مجال النقل في جميع القطاعات.

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