وزيرة الطرق الایرانیة تؤكد على زيادة النقل البري والسككي والبحري مع تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانة صادق مع رئيس وكالة النقل والاتصالات التركمانية محمد خان تشاكيف على هامش مؤتمر "عام السلام والثقة: الحوار من أجل الأطفال" في تركمانستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات البحرية والجوية والبرية والسكك الحديدية.

وفي هذا الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية زيادة حجم النقل البري والسككي والبحري، وكذلك النقل المتعدد الوسائط بین البلدين بناء على خطة العمل المتفق عليها بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن إيران وتركمانستان تشتركان في حدود برية ومائية تمتد على مسافة 1200 كيلومتر.

وترتبط إيران وتركمانستان ببعضهما البعض من خلال 1200 كيلومتر من الحدود المائية والبرية من خلال 4 معابر حدودية في سرخس ولطف آباد وباجكيران وإنجه برون، وكذلك من خلال الموانئ البحرية في بحر قزوين. وهناك أيضًا خطان للسكك الحديدية للنقل الدولي وخط سكة حديد واحد لنقل البضائع المشترك بين البلدين.

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