مخبر يبحث من نظيره الروسي آخر تطورات التعاون المشترك بين طهران وموسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، أشار خلال لقائه مساء اليوم (السبت) مع إيغور ليفيتين، المساعد الخاص للرئيس الروسي، زيادة تبادل زيارات الوفود السياسية والاقتصادية بين طهران وموسكو، وقال: "لحسن الحظ ، فإن تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة للبلدين يجري بشكل جيدة، كما أن المتابعة الجادة والمستمرة لرئيسي البلدين قد وفرت الأرضية لإزالة العقبات وتسريع عملية تنفيذ الاتفاقات بين البلدين".

وأضاف: يمكن للجمهورية الإسلامية وروسيا أن تصبحا مركزا لتصدير بعض المواد الغذائية في المنطقة بالإنتاج والاستثمار المشترك وتوفير جزء من احتياجات دول المنطقة.

وفي هذا الاجتماع، أعلن إيغور ليفيتين ، المساعد الخاص لرئيس روسيا ، عن استعداد موسكو للاستثمار في قطاع النقل والإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة في مجال النقل ، وأضاف: روسيا مستعدة لإبرام اتفاق ثنائي ومتعدد الأطراف اتفاقية لتعاون مع إيران لبناء هذه المشاريع.

وهذا الاجتماع هو الاجتماع الخامس للمساعد الخاص للرئيس الروسي مع نائب الرئيس الايراني، محمد مخبر خلال الأشهر الستة الماضية.