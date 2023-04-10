اللواء موسوی: الکیان الصهيوني أحقر من أن يعتبر تهديداً لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد اللواء سيد عبد الرحيم موسوي على تصريحات رئيس أركان الكيان الصهيوني بأننا قادرون على مهاجمة إيران دون مساعدة الولايات المتحدة، وقال: إن هذه التصريحات تهدف إلى رفع الروح المعنوية للجيش وإصلاح المشاكل الداخلية لهذا الكيان.

وأضاف: أي شخص لديه القليل من الإلمام بالشؤون العسكرية لكلا الجانبين سيفهم جيدًا أن الحجم الكيان الصهيوني يعتبر بمقياس إحدى العمليات خلال السنوات الثماني لدفاعنا المقدس.

وقال القائد العام للجيش الإيراني: إن الكيان الصهيوني يغرق وآثار انهياره اصبحت أكثر وضوحا.

واعتبر اللواء موسوي ان هذا الكيان احقر من أن يعتبر تهديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والأفعال البعيدة عن العقلاية لقادة هذا الكيان ستسرع انهيارهم اكثر من ذي قبل.

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