اللواء موسوي: الصناعات الدفاعية تُنبئ بمستقبل مشرق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني صرح بان تطور الصناعات الدفاعية يرسم مستقبلا مشرقا للبلاد.

واشار اللواء سيد مجيد موسوي نائب قائد القوات الجوية للحرس الثوري خلال زيارة لمعرض إنجازات الصناعة الدفاعية التابع لوزارة الدفاع إلى تقدم الصناعة الدفاعية في مجال إنتاج المعدات التي تحتاجها البلاد، قائلا ان تنوع الأسلحة التي تنتجها منظمة الصناعات الدفاعية إلى جانب الاهتمام بالتطور التكنولوجي للمعدات، اضف إلى ذلك الإدارة القوية، كل ذلك يرسم لنا مستقبل مشرق.

وشدد موسوي على أن التقدم في الصناعة الدفاعية في مختلف قطاعات الجيش هو جدير بالثناء وسيُحسن من مستوى القوة العسكرية للبلاد./انتهى/