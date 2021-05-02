اللواء موسوي يهنئ المعلمين والاساتذة بيوم "المعلم"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرالقائد لعام للجيش الأمير اللواء "سيد عبد الرحيم موسوي" رسالة تهنئة لجميع المعلمين والاستاذة .

نص رسالة في مايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم المعلم هو فرصة لتكريم ذكرى المعلمين الشرفاء والمخلصين الذين خلقوا المشاهد الثقافية المقدسة من سنوات الدفاع المقدس حتى الان فی جميع المجالات.

أود أن أرحب باليوم الثاني عشر من الشهر الثاني للعام الايراني، "يوم المعلم" والذكرى السنوية لاستشهاد آية الله مرتضى مطهري لدى الأسرة الكبيرة والنبيلة من المعلمين في التعليم والمؤسسات والمنظمات التعليمية الأخرى، بما في ذلك القوات المسلحة الجمهورية الإسلامية الايرانية. وأتمنى بدعاء الصائمين في ليالي القدر ان تشمل حالنا الطاف الباري سبحانه والتعالى .

القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية

اللواء سيد عبد الرحيم موسوي

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