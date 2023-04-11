1084 نوعا من المعدات والأسلحة الجديدة ينضم إلى القوات البرية للجيش الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عشية يوم الوطني للجيش وتماشيا مع استراتيجية زيادة القدرة القتالية للقوات البرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، انضم 1084 نوعا من المعدات والأسلحة الجديدة والمتجددة بواسطة القوات البرية بعد مراسم إزاحة الستار عنها على يد القائد العام للجيش الايراني، اللواء السيد عبدالرحيم موسوي.

وخلال هذا المراسم أزاح اللواء موسوي الستار عن 1084 نوعا من المعدات والأسلحة التي تم انتاجها لأول مرة أو تم إعادة انتاجها من قبل القوات البرية للجيش.

ومن بين هذه المعدات و التسليحات هي حاملة دبابة 10x10 Kian 800 الجديدة التي تستطيع نقل المعدات المدرعة الثقيلة للغاية التي صممها وبناها مركز Shahid Zarharan للإنتاج والتحسين، والجسور العائمة، ومحاكاة قاذفة قنابل يدوية 30 ملم مع القدرة على رفع مستوى التدريب ومهارة طاقم الرماية، ونظام Jangal Arash المتكامل من أجل تجهيز قوات الرد السريع الهجومي المتنقل للقيام بمهام المراقبة والاعتراض، ونظام تشويش الاتصالات المخصص للطائرة بدون طيار مهاجر 6، وسيارة التحكم التكتيكي، ووسيلة الاتصالات لإنشاء محطة اتصالات متنقلة، والنظام الخلوي التكتيكي مع القدرة على إنشاء تغطية لشبكة اتصالات الهاتف المحمول، ونظام الدفاع الدفاع الجوي المسمي بـ"الشهيد مجيد".

أيضا، في هذا الحفل، تم ازاحة الستار عن معدات وأسلحة في مجالات الدروع والمدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار والمروحيات وغيرها، بما في ذلك صاروخ الماس، وقنبلة قائم، والصاروخ المضاد للدروع Dehlavieh 2 ، وثلاثة أنظمة كاميرات للرؤية الليلية، و chaff و إنارة وصواريخ شفق المثبتة مركزيًا على مروحية "كبرى"، وأنظمة صواريخ فتح 360، والرصاص الذكي والدقيق، حاملة مدرعات الثقيلة ومافوق الثقيلية "كيان 700 بلاس"، وصاروخ سهند 3، وصاروخ ميثاق، وأنظمة الدفاع الجوي للوحدات الهجومية المتنقلة، مدافع عيار 155 ملم.

/انتهى/