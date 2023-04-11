وزير الاقتصاد الايراني: سأزور السعودية في الشهر المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال احسان خاندوزي خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي: "ان الصادرات غير النفطية للبلاد سجلت 53 مليار دولار العام الماضي، وهذا الرقم دون احتساب رقم تصدير الكهرباء الذي نما بنسبة 9.7٪ مقارنة بـالعام الايراني السابق وهو أعلى رقم للصادرات غير النفطية في الأعوام الماضية".

وأضاف: "ان نمو السيولة في البلاد انخفض بشكل كبير وتم تحديد معدل نمو 28.2٪ للسيولة من بداية عام 1401 الايراني، وهذا الرقم هو أقل معدل نمو للسيولة بعد عام 2017 حتى الآن، مما يدل على أن الحكومة نجحت في السيطرة على السيولة".

وفي رد على سؤال حول إمكانية إنشاء غرفة تجارة إيرانية سعودية، أوضح الوزير: "في السنوات الماضية، عقدت سبع لجان مشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وتم توقيع 20 وثيقة تعاونية وتجارية بين البلدين... سجل سقف التفاعلات الاقتصادية بيننا رقماً قياسياً بلغ 800 مليون دولار، وبالنظر إلى الإرادة الجادة لكلا الجانبين لزيادة التبادل، فإن موضوع الغرفة التجارية الإيرانية السعودية ووضع خريطة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية على جدول الأعمال؛ حيث حسب تحديد الأهداف والقدرات، فإن إعادة العلاقات التجارية بين البلدين، ستصل إلى مليار دولار في الخطوة الأولى".

وقال خاندوزي: "في السنوات القليلة الماضية لم يكن لدينا تبادل تجاري مع السعودية، وفي العام الماضي وصلت قيمة صادراتنا إلى هذا البلد 15 مليون دولار، ولم يكن هناك استيراد، ولكنه نأمل أن يتحقق رقم 1 مليار دولار في الخطوة الأولى... سوف أسافر إلى المملكة العربية السعودية في نهاية مايو وآمل أن نتمكن من استخدام قدراتنا".

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