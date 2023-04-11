حركة الجهاد: مقاومتنا حاضرة للانتقام رغم عظم التضحيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة الشهيدين البطلين: سعود عبد الله الطيطي ومحمد غازي أبو ذراع، من مخيم بلاطة، اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال شرق محافظة نابلس عصر اليوم الثلاثاء.

وأكدت الجهاد، في بيان لها، أن تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا سيزيد من لهيب الانتفاضة المشتعلة في كل الساحات، وسيعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة للانتقام رغم عظم التضحيات.

وتقدمت الحركة، واجب التعازي عائلتي الشهيدين وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، مؤكدًا أن مسيرة الشهداء مستمرة، كما وأهابت بالجماهير ومقاومته الشجعان لاستمرار طريق المقاومة حتى النصر الموعود.

واستشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، في قرية دير الحطب، شرقي نابلس، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ألون موريه"، فيما أُصيب شاب فلسطيني ثالث ونجح بالفرار من المكان، على حد زعم الاحتلال.

وحسب إذاعة الاحتلال، فقد "أسفر كمين للجيش الإسرائيلي عن استشهاد فلسطينيين اثنين، بعد أن أطلقا النار نحو نقطة عسكرية في ألون موريه في منطقة نابلس".

وأفادت مصادر محلية، بأن الشهيدان في نابلس هما الأسيرين المحررين، الضابط في الأمن الفلسطيني سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع من سكان مخيم بلاطة من نشطاء كتائب الأقصى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في وقت سابق اليوم، أطلق مسلحون النار من سيارة نحو موقع ألون موريه، فقام جنود الكتيبة 636 بإطلاق النار على السيارة وتصفية المسلحين، وخلال تمشيط في المنطقة عثر على 3 أسلحة من طراز M-16 ومسدسين".

وأفادت وزارة الصحة، بوصول إصابة برصاص الاحتلال الحي في الكتف إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة دير الحطب قرب نابلس اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب دير الحطب شرق نابلس.

ووفق المصادر المحلية، فقد‏ منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول لمصاب ثانٍ في دير الحطب بنابلس.

وأشارت إلى وقوع اشتباك مسلح بين أفراد المقاومة وقوات الاحتلال في دير الحطب، فيما لم تعلن الجهات الفلسطينية المختصة حتى هذه اللحظة بتأكيد استشهاد الشابين.

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