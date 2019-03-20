حماس: الأيام القادمة حبلى بمفاجآت المقاومين للاحتلال

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن المركز الفلسطيني للإعلام إن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أدشددت في بيان لها اليوم الأربعاء ردا على جريمة قتل شابين في مدينة نابلس؛ أن "كلّ الخيارات مفتوحة للمقاومين للرد على جرائم الاحتلال".

وأضافت أن "مواصلة الاحتلال لجرائمه في مدن الضفة لن تضعف إرادة شعبنا في مواصلة المقاومة، وما حصل في جريمة قتل الشابين "رائد حمدان" و "زيد نوري" لن يغير من صورة هذا الجيش الجبان العاجز عن مواجهة المقاومين".

وأكدت على أنّ "عملية سلفيت البطولية ومن قبلها "جفعات آساف" وعملية "عوفرا" التي فر فيها جنود الاحتلال من أمام المقاومين كشفت عن جبن هذا الجيش الذي يستقوي على المدنيين العزل".

وتقدمت الحركة بالتعازي من عائلات الشهداء الأبطال، ودعت للمشاركة الواسعة في تشييع الشهيدين والوقوف بجانب عائلاتهم الصابرة المحتسبة التي تواصل درب البطولة في الصبر والاحتساب.

وأعدمت قوات الاحتلال الصهيوني، منتصف الليلة الماضية شابين بعد اقتحامها محيط قبر يوسف في نابلس، شمال الضفة المحتلة، بعد ساعات قليلة من استشهاد الفدائي عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت في اشتباك مع الاحتلال برام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشابين بينما كانا يستقلان سيارة قرب قبر يوسف، ما أدى إلى استشهادهما، في جريمة إعدام ميداني دون أي مبرر. /انتهى/.