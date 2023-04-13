كنعاني: الأخبار المتعلقة بالمختبرات البيولوجية العسكرية الأميركية مقلة جدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الأنباء الواردة عن المختبرات البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا وبعض دول العالم الاخرى بانها تبعث على القلق البالغ.

وكتب كنعاني بخصوص الأنباء المتعلقة بالمختبرات البيولوجية العسكرية الأميركية: الأخبار الواردة عن المختبرات البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا وبعض دول العالم مقلقة للغاية.

واعتبر هذه الأنشطة بانها تتعارض مع التزامات اميركا الدولية ، وخاصة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ، وتعد تهديدًا للبشرية ، وأوضح أن القضية تتطلب تحقيقًا دوليًا محايدا.

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