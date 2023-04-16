الخارجیة الإيرانية تعتبر تدنيس مقدسات المسلمين هو الوجه الآخر من العنف التكفيري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم المتكرر في الدنمارك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن هذا العمل العدواني الذي قامت به جماعة متطرفة في شهر رمضان الكريم شهر نزول القرآن إهانة لدين الإسلام السماوي ولجميع المسلمين في العالم.

وأوضح كنعاني: هذا العمل الجريء والاستفزازي في يوم الجمعة، بينما كان أحرار العالم يطالبون بتحرير القدس الشريف من براثن الكيان الصهيوني الإجرامي والمثير للفتنة، هو أكثر الطرق سخافة لعرض الادعاء الذي يعتبر حرية التعبير.

وذكر المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية أن تدنيس مقدسات المسلمين بحرية هي الوجه الآخر للتطرف والعنف التكفيري، وهي مدانة بنفس القدر وتستحق رد فعل عالمي رادع.

وطالب كنعاني الحكومة الدنماركية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال البغيضة.

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