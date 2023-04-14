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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٠٢ ص

فلسطين... الآلاف من المواطنين يؤدون الفجر في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين... الآلاف من المواطنين يؤدون الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم، صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من المصلين احتشدوا في المسجد الأقصى المبارك في مشهد مهيب، وأدوا صلاة الفجر اليوم في الجمعة الأخيرة من رمضان.

وبالرغم من معيقات الاحتلال التي وضعها في وجه المصلين إلا أن ذلك لم يمنع استمرار زحف المواطنين للوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

وتصادف اليوم الجمعة "يوم القدس العالمي" الذي أطلقه مؤسس الثورة الاسلامية الايرانية الإمام الخميني (رض)، والذي أصبح بمثابة يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمظلومين في العديد من الدول الإسلامية، حيث تخرج مظاهرات حاشدة تأييداً للشعب الفسطيني ومقاومته.

/انتهى/

رمز الخبر 1932277

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