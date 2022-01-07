الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن عشرات الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ضمن حملة الفجر العظيم .

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لحظة دخوله المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

ولبت أعداد كبيرة من المصلين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون من القدس والضفة الغربية وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، لأداء الصلاة بمشاركة واسعة؛ تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي

وتقوم قوات الاحتلال بشكل مستمر بعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك، سواء في صلاة الفجر أو صلاة الجمعة، حيث تقوم باعتقال بعض المواطنين والاعتداء على آخرين.

/انتهى/