طوكيو تأمل ان يحقق الاتفاق النووي نتيجة جيدة ويتم إعادة العلاقات اقتصادية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير اليابان لدى إيران صباح اليوم في لقاء مع محافظ كرمان إنها المرة الأولى التي أزور فيها محافظة كرمان وأنا ممتن لكرم الضيافة والبرنامج الذي قدمته. مضيفا ان الغرض من هذه الرحلة هو التحقق من سكن الأجانب والمهاجرين في محافظة كرمان.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع 1000 حزمة صحية على هؤلاء المهاجرين من قبل اليابان، وقال: أشكر المسؤولين في محافظة كرمان على تخصيص بعض الوقت لنا والتعاون معنا في تنفيذ البرامج.

وتابع القول سفير اليابان في إيران إلى أننا سنفعل بعض الأشياء بالتعاون مع المنظمة الدولية في ثلاث مقاطعات إيرانية للجفاف، وأضاف: لدعم صحة الشعب الإيراني، سيتم التبرع بـ 6 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي.

وأوضح أننا مستعدون للتعاون ودعم اللاجئين الأفغان الذين يعانون من المشاكل، ولهذا الغرض سيتم التبرع بسيارة إسعاف، وتابع: لقد تعاونت اليابان بشكل جيد في إعادة إعمار مدينة بم خلال زلزالها.

ونوه كازو توشي أيكاوا إلى أن دولتين، اليابان وإيران، بما في ذلك أهالي محافظة كرمان، لديهما الكثير من أوجه التشابه، لكن لا يوجد جفاف في اليابان، وقال: نحن مستعدون للتعاون في حل مشكلة الجفاف في محافظة كرمان.

وقال إنني شاهدت اليوم جولة سياحية صينية لذلك نحن ايضا سنخطط بالتأكيد لتواجد السياح اليابانيين الى ايران.

وذكر أنه على الرغم من أن إيران مدرجة في قائمة العقوبات، إلا أن الشركات اليابانية تعمل في إيران وآمل أن تحقق خطة العمل الشاملة المشتركة نتيجة جيدة ويتم إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

/انتهى/