صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي للكاظمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية الامتناع عن كشف الذمة المالية.

وذكرت في بيان صحفي أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق مشرق عباس لامتناعه عن تقديم كشف الذمة المالية دون عذر مشروعٍ، بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة".

وأضافت أن "المحكمة قررت التحري عن أماكن إقامة المتهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقه".

وأشارت إلى أن "المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، التي نصت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة المالية دون عذر مشروعٍ".

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